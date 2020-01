Quel est le point commun entre le Celta de Vigo, le Real Valladolid, le Real Majorque, Eibar, le Betis et l’Atlético de Madrid ? Ces six formations de Liga ont été éliminées par plus petits qu’elles au stade des 1/16es de finale de la Coupe du Roi ! Au lendemain de ce petit tremblement de terre dans la péninsule ibérique avait lieu le tirage des 8es de finale, au siège de la Fédération espagnole de football (RFEF).

Dix formations de Liga, quatre équipes de Liga 2 et deux survivants de Segunda B (D3) disputeront les 8es de finale, du mardi 28 au jeudi 30 janvier prochain. Avec comme affiche un alléchant Real Saragosse-Real Madrid, à la Romareda. Le FC Barcelone recevra Leganés. Tenant du titre, Valence se déplacera chez le tombeur de l’Atlético de Madrid, le Cultural Leonesa, pensionnaire de Segunda B (D3).

Le tirage complet des 8es de finale

CD Badajoz (D3) - Granada CF

Cultural Leonesa (D3) - Valencia CF

CD Tenerife (D2) - Athletic Club de Bilbao

Real Zaragoza (D2) - Real Madrid

CD Mirandés (D2) - Sevilla FC

Rayo Vallecano (D2) - Villarreal CF

FC Barcelona - CD Leganés

Real Sociedad - Osasuna