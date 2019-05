La Juventus Turin a accueilli Cristiano Ronaldo (34 ans) l’été dernier, pour 100 M€ hors bonus. Si certains doutes existaient avant son arrivée, le Portugais les a rapidement balayés grâce à ses prestations, et ce, malgré l’élimination en 1/4 de finale de Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam. Au cours d’un entretien accordé à ICON, supplément d’El Pais, dont As s’est procuré les premiers extraits, l’attaquant a expliqué comme il s’était adapté chez les Bianconeri.

« La première chose que je fais quand j’arrive dans un nouveau club, c’est de rester moi-même. Mon éthique de travail est toujours la même. Si un chef d’entreprise arrive et commence à critiquer tout le monde, les gens ne le verront pas comme un leader. Ils diront : "C’est mon chef, mais il ne me traite pas bien". Tu dois être humble, apprendre que tu ne sais pas tout. Si tu es intelligent, tu captes des choses qui te rendent meilleur comme joueur. Je me suis parfaitement adapté à la Juventus. Ils ont vu que je ne vendais pas de fumée. C’est Cristiano et il est ce qu’il est parce qu’il prend soin de lui. Parler est une chose, faire en est une autre. Pourquoi ai-je gagné 5 Ballons d’Or et 5 Ligues des Champions », a-t-il lancé. C’est dit.