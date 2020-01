Dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup, Shrewsbury pensionnaire de League One accueillait Liverpool au New Meadow Stadium. A cette occasion, Jürgen Klopp procédait à une large revue d’effectif dans son onze de départ. Ainsi, Larouci, Eliott ou encore Jones en profitait pour démarrer la rencontre. Les Reds ouvraient le score dès le premier quart d’heure. Bien servi dans la profondeur par Chirivella, Jones ajustait de près O’leary (0-1, 15e). Au retour des vestiaires, Liverpool réalisait le break.

Sur la droite, Williams distillait un centre anodin mais Love dans la surface trompait son propre gardien (0-2, 46e). Presque vingt minutes plus tard, Larouci stoppait irrégulièrement Laurent dans la surface. L’arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Cummings transformait la sentence et permettait aux siens de reprendre espoir (1-2, 65e). Onze minutes plus tard, Shrewsbury faisait sensation en recollant au score. Cummings profitait d’une boulette de la charnière centrale des Reds pour tromper Adrian d’une frappe petit filet (2-2, 76e). Contre toute attente, Liverpool devra jouer un replay pour arracher sa qualification pour les huitièmes de finale de la Cup.