Auteur d’un début de saison correct avec Arsenal (14 matches toutes compétitions confondues, 5 buts, 1 passe décisive), Danny Welbeck s’est blessé gravement à la cheville au début du mois de novembre. Étant en fin de contrat au mois de juin prochain, l’international anglais (42 capes, 16 buts) devrait partir du club londonien libre.

Selon The Times, les Gunners soutiennent sa rééducation et espèrent qu’il pourra refouler les pelouses avant la fin de l’exercice 2018-2019. Néanmoins, les dirigeants ne sont pas prêts à lui proposer un nouveau contrat. Ce cas de figure n’est pas nouveau chez les Canonniers : Santi Cazorla et Abou Diaby ont également été dans cette situation. Avis aux amateurs, Welbeck pourra s’engager où il le souhaite sans contrepartie financière.