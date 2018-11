La blessure de Welbeck choque l’Angleterre

La qualification d’Arsenal pour les 16es de finale de la Ligue Europa hier soir après son match nul contre le Sporting (0-0), est passée au second plan. En effet, à la 30e minute de jeu, Danny Welbeck a dû quitter ses partenaires sur une civière après une terrible blessure. En pleine course, sa cheville droite est restée plantée dans la pelouse de l’Emirates Stadium et s’est tordue de manière spectaculaire. Une image qui fait la une de tous les journaux anglais ce matin. Une presse britannique sous le choc comme on peut le voir sur la première page du Times, du Daily Express, du Sun ou encore du Daily Star. L’indisponibilité de Welbeck n’est pas encore connue, mais on craint une sérieuse blessure et une indisponibilité de plusieurs mois.

Hermoso proche d’un retour au Real Madrid ?

Tout fraîchement appelé en sélection espagnole par Luis Enrique, le défenseur central de l’Espanyol Barcelone, Mario Hermoso, fait désormais l’objet d’une très grosse attention du Real Madrid, selon Marca. Le joueur espagnol, qui réalise un très bon début de saison, a été formé par la Casa Blanca avant de rejoindre la Catalogne. Mais les Merengues auraient inclus une clause de rachat de 7.5 millions d’euros et selon le quotidien espagnol, celle-ci pourrait être levée cet hiver. Hermoso pourrait venir jouer les doublures derrière Sergio Ramos et le champion du monde Rapahël Varane, quelque peu en difficulté depuis le début de saison.

Pato en discussions avec le Milan AC

Et si Alexandro Pato faisait son retour au Milan AC ? L’attaquant brésilien, actuellement exilé en Chine, au Tianjin Quanjian, est, à en croire le Corriere dello sport, en discussions avec le nouveau directeur sportif des Lombards, Leonardo, pour peut-être reporter le maillot rouge et noir. Milanais de 2008 à 2013, Pato a laissé un bon souvenir aux supporters, inscrivant notamment 63 buts. Même si les blessures ne l’ont pas souvent laissé tranquille, il pourrait s’avérer précieux sur le front de l’attaque milanaise, notamment en qualité de supersub.