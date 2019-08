Remplaçant de Laurent Koscielny, parti aux Girondins de Bordeaux, David Luiz s’est engagé avec Arsenal dans les toutes dernières heures du mercato anglais. Une somme de 8,5 millions d’euros et deux ans de contrat ont permis de trouver un accord avec le défenseur central et son ancien club, Chelsea. Et pour le Brésilien, ce choix n’est pas dû au hasard, bien au contraire comme le rapporte Skysports.

« Je suis un gars ambitieux et c’est pourquoi j’ai changé de club, a-t-il déclaré. Je pourrais choisir une zone confortable, gagner de l’argent et être cool, et c’est tout. Mais j’aime les nouveaux défis et les nouvelles choses dans ma vie. C’est ce qui me donne de l’oxygène et de la motivation, mais c’est aussi ce qui fait que je profite vraiment de ce moment de ma vie. Vous devez essayer de faire les choses et de vous améliorer chaque jour, car un jour, le football me manquera ». Pour rappel, David Luiz était titulaire pour son premier match avec Arsenal, face à Burnley (victoire 2-1), pour le compte de la deuxième journée de Premier League.

