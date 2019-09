La 6e journée de Ligue 1 à peine terminée que la suivante pointe le bout de son nez ! Le stade Gaston-Gérard est en ce début de soirée le théâtre d’un duel entre le Dijon FCO, lanterne rouge avec un seul petit point, et l’Olympique de Marseille, 5e et invaincu depuis cinq matches. Pour cette rencontre, André Villas-Boas est privé de nombreux cadres : derrière, Alvaro Gonzalez, blessé, et Boubacar Kamara, suspendu, manquent. Au milieu, Dimitri Payet est également suspendu, alors que Florian Thauvin est blessé pour plusieurs semaines. Au coup d’envoi, le jeune Lucas Perrin démarre en charnière centrale avec Duje Caleta-Car, alors qu’Hiroki Sakai fait son retour le côté droit de la défense. Amavi est à gauche. Le milieu Lopez-Strootman-Sanson reste inchangé, alors que devant Bouna Sarr récupère son poste d’ailier droit, Valère Germain évoluant sur la gauche de Dario Benedetto.

Côté dijonnais, Stéphane Jobard sait que chaque point perdu est un pas de plus vers la Ligue 2. Privé de Senou Coulibaly, Frédéric Sammaritano ou encore Jordan Marié, Dijon s’avance en 4-3-3, avec quatre changements par rapport à la rencontre perdue à Nice. Exit Alphonse, Pereira, Mavididi et Lautoa. Alfred Gomis occupe le but, alors que devant lui on retrouve Chafik, Ecuele Manga, Aguerd et Mendyl. Le milieu à trois est aujourd’hui composé de Ndong, Soumaré et Amalfitano, alors que devant Mama Baldé et Mounir Chouiar entourent Julio Tavares.

Les compositions d’équipes :

Dijon : Gomis - Chafik, Ecuele Manga - Aguerd, Mendyl - Ndong, Soumaré, Amalfitano - Baldé, Tavares, Chouiar

OM : Mandanda - Sakai, Perrin, Caleta-Car, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Germain

