Étincelant avec le Borussia Dortmund cette saison (14 buts, 16 passes décisives en Bundesliga), Jadon Sancho (20 ans) envisagerait de rentrer en Angleterre l’été prochain. Il faut dire que la cote de popularité du prodige anglais ne se dément pas en Premier League. Ainsi, plusieurs équipes du Royaume rêveraient de rapatrier l’intéressé. Si Chelsea ne perd pas espoir sur le sujet, Manchester United a érigé Sancho en priorité absolue pour l’été prochain.

Les dirigeants mancuniens sont prêts à faire de l’ailier droit le joueur le plus cher de leur histoire. Et selon les informations de l’Evening Standard, la direction du Borussia Dortmund se montrerait de plus en plus convaincue d’un départ de leur international anglais à United. Les Red Devils possèdent en effet la surface financière pour investir plus de 100 millions d’euros sur l’ancien joueur de Manchester City. Suffisant pour rafler la mise dans ce dossier ?