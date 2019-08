Le feuilleton Dario Benedetto est enfin terminé. Officiellement annoncé comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, l’attaquant argentin est très attendu par tout le peuple phocéen. Et visiblement, les dirigeants marseillais sont heureux d’avoir recruté l’Argentin. D’ailleurs, Jacques-Henri Eyraud en a profité pour remercier un certain André-Pierre Gignac.

« Sur le choix de Dario, il y a eu un consensus de nous trois (Eyraud, Zubizarreta, Villas-Boas et un petit clin d’œil à André-Pierre Gignac avec qui j’ai discuté il y a quelques semaines. Je lui ai demandé de me donner les cinq meilleurs joueurs d’Amérique du Sud, et il m’a cité Dario. On est ravi de l’avoir », a-t-il déclaré en conférence de presse.

