Le feuilleton Erling Braut Håland (19 ans) continue. Recruté par le Borussia Dortmund dimanche pour la somme 20M€, le prometteur attaquant du Red Bull Salzbourg aurait pu rejoindre Manchester United, qui s’intéressait de près à son profil atypique. Les Red Devils auraient toutefois buté sur les exigences du clan Håland, notamment de son père et de son agent, Mino Raiola. Ce dernier a tenu à mettre les choses au clair concernant le choix d’Erling Braut Håland dans les colonnes du Telegraph.

« Je ne sais pas si Manchester United est au courant mais s’ils le sont, ils couvrent leur propre perte et je trouve cela étrange et décevant. Il n’y a pas eu de retombées entre moi et Ed Woodward. C’était juste une négociation normale et le joueur a choisi un chemin différent. S’ils veulent blâmer quelqu’un alors, très bien, blâmez-moi mais le joueur est heureux. Il a fait son choix et nous sommes passés par un processus normal. Le club avec lequel il avait le contact le plus direct était Manchester United. Il était évident qu’à ce moment-là, il ne pensait pas que c’était la bonne étape dans sa carrière. » Erling Braut Håland est désormais lié au Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024. Le Norvégien portera le numéro 17 au BVB.