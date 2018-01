L’Olympique de Marseille a profité de sa victoire à Rennes samedi (0-3, 20e journée de Ligue 1) pour grappiller des points à ses rivaux directs, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Sur les ondes de RMC, pendant Team Duga, Christophe Dugarry, qui avait remis en question de Champions Project en début de saison, a félicité les Ciel-et-Blanc et surtout leur entraîneur Rudi Garcia.

« Dès qu’il y a un petit truc, on a l’impression que Garcia trouve les bonnes solutions. Je trouve que les choses se font assez facilement. Même sans être exceptionnels, ils sont capables de gagner les matches. Et parfois, ils jouent même très très bien, ils n’ont rien à envier à Lyon ou Monaco. Je suis très surpris par cette équipe de l’OM, je me suis trompé. J’en suis ravi. (...) Il a réglé les problèmes, les uns après les autres, très tranquillement. Je pense que Rudi Garcia fait un excellent travail », a-t-il lancé. Le coach marseillais appréciera.