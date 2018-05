L’Olympique de Marseille a demandé à l’En Avant Guingamp et à la Ligue de pouvoir jouer la rencontre entre les deux formations le vendredi 11 mai plutôt que le samedi 12, pour mieux préparer la finale de la Ligue Europa contre l’Atlético Madrid le 16 mai. Et les Phocéens ont eu gain de cause.

« Nous sommes tous extrêmement reconnaissants de voir la France du football soutenir à ce point l’épopée de l’OM en Europa League. De la FFF à la LFP en passant par les familles du football et la quasi-totalité des présidents de clubs, nous nous sentons portés par une vague positive qui nous poussera, je l’espère, vers la victoire », a indiqué Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM.