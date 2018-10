Jeudi dernier, l’équipe de France s’est fait peur face à l’Islande, mais a réussi à revenir au score pour décrocher le match nul (2-2). Une rencontre au cours de laquelle Presnel Kimpembe ne s’est pas illustré de la meilleure des manières, pour sa quatrième sélection, notamment fautif sur le premier but islandais. Sur le plateau de Téléfoot, Didier Deschamps est revenu sur sa perte de balle et sur ce qu’il lui a dit après la partie.

« Je lui ai dit, sur cette action, il n’y a qu’une seule chose à faire. Il n’y a pas à prendre de risques, il la met en touche et c’est réglé. Il n’y a plus d’erreur après cela. Dans des situations défensives, on ne peut pas bonifier tous les ballons. Kim est là depuis longtemps avec nous. C’est la deuxième fois qu’il est titulaire. Ça passe par là et ça tombe le jour où l’ensemble de l’équipe n’est pas dans les bonnes intentions », a-t-il déclaré.