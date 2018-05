Présent en conférence de presse vendredi avant la réception d’Amiens à l’Orange Vélodrome (21 heures), Rudi Garcia a évoqué le cas Dimitri Payet. Sorti sur blessure mercredi lors de la finale de Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid (0-3), le capitaine marseillais ne disputera pas le Mondial en Russie avec les Bleus.

Une triste nouvelle pour l’intéressé mais aussi pour l’entraîneur de l’OM, déçu pour son joueur. « Je suis déçu pour Dimitri, il méritait d’aller au Mondial. Je ne suis pas docteur, c’est plus la durée de l’indisponibilité qui est importante... Je ne regrette pas de l’avoir fait jouer, quand vous pouvez aligner l’un de vos meilleurs joueurs vous le faites. Dimitri ne regrette rien non plus, » a ainsi confié le technicien phocéen.