« Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak ». Sur son compte Twitter, Karim Benzema a demandé au président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët de cesser d’évoquer son cas publiquement. Visiblement, le message de l’attaquant du Real Madrid n’est pas passé, même si le patron du football français s’est montré compréhensif.

« Cela m’aurait étonné qu’on ne parle pas de Benzema ! Il a raison (quand il demande qu’on l’oublie, ndlr). Moi je réponds quand un journaliste me pose la question », a-t-il lancé sur les ondes de RMC avant d’en remettre une couche. « Si c’est fini pour lui ? Il y a aujourd’hui de très bons joueurs, la Coupe du Monde est passée et je pense qu’il aura du mal à revenir. Mais cela ne change pas mon avis sur lui, c’est un excellent joueur ». Affaire classée ?