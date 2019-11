Pour son neuvième match des éliminatoires de l’Euro 2020, l’équipe de France affrontait ce jeudi soir la Moldavie au Stade de France. Avant cette rencontre, les Bleus ont validé leur billet pour la compétition suite au match nul et vierge entre la Turquie et l’Islande. En cas de victoire ce soir, les champions du Monde en titre pouvaient donc prendre la première place de la poule H à la sélection turque.

Cependant, la rencontre débutait très mal pour les Tricolores puisque Rata profitait d’une erreur de Lenglet pour ouvrir le score rapidement (9e, 0-1). Surpris, les Bleus de Didier Deschamps tentaient de répondre. Avant la pause, Varane égalisait de la tête après une situation litigieuse dans la surface entre Giroud et Coselev, l’attaquant de Chelsea heurtant le gardien moldave juste avant (35e, 1-1). En deuxième période, Digne obtenait un penalty et Giroud, justement, le transformait (79e, 2-1). Les Bleus remportaient donc ce match et prenaient la tête de leur poule.