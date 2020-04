Les joueurs de l’équipe de France devaient se retrouver fin mars pour disputer deux matches amicaux, l’un le 27 mars au Stade de Fance contre l’Ukraine et le second quatre jours plus tard au Groupama Stadium de Lyon contre la Finlande. Mais les retrouvailles attendront, la pandémie de coronavirus ayant contraint la suspension de toutes les compétitions et l’arrêt des matches. Malgré cette pause à durée indéterminée, les Bleus restent en contact permanent comme l’a fait savoir Lucas Hernandez à l’Équipe.

« On communique sur un groupe WhatsApp qui date de la Coupe du monde. On a aussi d’autres petits groupes, comme celui des joueurs de poker. On est pas mal dessus, une dizaine de partenaires. Moi, j’échange plus avec les anciens de l’Atlético comme Thomas (Lemar) et surtout Antoine (Griezmann). Je lui ai envoyé une petite vidéo, fin mars, pour son anniversaire. Il m’a dit que quand tout cela serait fini, il me paierait un bon resto en Espagne », a-t-il affirmé. Les amateurs de poker ont du prendre du galon depuis le début du confinement.