En pleine course pour les places qualificatives pour la Ligue des Champions, Arsenal se déplace sur la pelouse d’Everton pour le compte de la 33e journée de Premier League. A l’extérieur, les Gunners s’articulent en 3-4-2-1 avec Bernd Leno dans les buts. Nacho Monreal, Shkodran Mustafi et Sokratis forment la ligne défensive. Les pistons sont Ainsley Maitland-Niles et Sead Kolasinac tandis que Mohamed El Nenny et Mattéo Guendouzi évoluent au cœur du jeu. Mesut Özil et Henrikh Mkhitaryan jouent un cran plus haut. Alexandre Lacazette est en pointe de l’attaque londonienne.

En face, les Toffees de Marco Silva s’organisent dans le même système. Jordan Pickford évolue dans les cages avec Seamus Coleman, Michael Keane, Kurt Zouma et Lucas Digne devant lui. André Gomes et Idrissa Gueye forment le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Dominic Calvert-Lewin est soutenu par Richarlison, Gylfi Sigurdsson et Bernard.

Les compositions :

Everton : Pickford - Coleman, Keane, Zouma, Digne - Gueye, Gomes - Richarlison, Sigurdsson, Bernard - Calvert-Lewin

Arsenal : Leno - Monreal, Mustafi, Sokratis - Maitland-Niles, El Nenny, Guendouzi, Kolasinac - Özil, Mkhitaryan- Lacazette