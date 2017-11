« Sam Allardyce sera cet après midi à l’USM Finch Farm (centre d’entraînement des Toffees) cet après-midi pour finaliser les termes et devenir le nouveau manager d’Everton », annonce le club de Liverpool cet après-midi.

Sauf événement de force majeure, Big Sam sera donc le nouveau coach des Toffees. Il sort d’un échec à Crystal Palace et avait préalablement entraîné la sélection anglaise. Everton pointe actuellement à la 17e marche du classement de Premier League, bien loin des attentes suscitées par le mercato affolant du club cet été.

Sam Allardyce will be at USM Finch Farm this afternoon to finalise terms on becoming the new manager of Everton Football Club.

David Unsworth will remain in charge of the Blues for tonight’s Premier League match against West Ham United at Goodison Park. pic.twitter.com/5CkrZrQEgv

— Everton (@Everton) 29 novembre 2017