Everton et Carlo Ancelotti pensent déjà au mercato. Le technicien italien veut renforcer son effectif, notamment le secteur défensif, et a ciblé un joueur de Ligue 1. Le technicien a jeté son dévolu sur le défenseur du LOSC, Gabriel (22 ans). À en croire le Mirror, des discussions ont été entamées entre les différentes parties pour un transfert du Brésilien cet été à 33 M€.

La très bonne saison du Lillois (24 matches de Ligue 1 et 1 but) pourrait lui permettre de franchir un nouveaul palier dans sa jeune carrière. Arrivé en janvier 2017 pour 3 M€ en provenance d’Avaí (Brésil), il a été prêté successivement à Troyes puis au Dinamo Zagreb avant de s’imposer enfin dans l’équipe première des Dogues cette saison. Le LOSC est très bon vendeur et un départ du Brésilien pour 33 M€ suivrait la lignée des grosses ventes réalisées l’été dernier (Nicolas Pépé : 80M€ ; Rafael Leão : 35 M€ ; Thiago Mendes : 24 M€).