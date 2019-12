Avec neuf défaites en quinze journées de Premier League, Everton vit une première partie de saison très délicate. Et la défaite face à Liverpool dans le derby de la Mersey (5-2) pourrait avoir scellé le sort de Marco Silva à la tête des Toffees. Selon Sky Sport, les dirigeants d’Everton ont un nom en tête pour lui succéder.

Et il est loin d’être un inconnu à Goodison Park. En effet, c’est David Moyes qui fait figure de favori pour sauver le club de la relégation. Actuel 18e du championnat (14 pts), Everton voudrait appeler son ancien coach à la rescousse. Entraîneur du club entre 2002 et 2013, l’Écossais connaît parfaitement l’environnement et apparaît comme la solution la plus crédible aux yeux de Farhad Moshiri, le propriétaire du club. Affaire à suivre...