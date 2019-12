Jeudi soir, Everton annonçait le limogeage de son manager portugais Marco Silva. L’actuel dix-huitième de Premier League mise temporairement sur Duncan Ferguson en attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Pour sa première conférence de presse avant la réception de Chelsea, l’ancien attaquant des Toffees a clamé son bonheur d’assurer l’intérim, mais ne se fait guère d’illusion pour la suite.

« Je pense que le club va trouver un très bon manager. C’est un rêve d’être le manager d’Everton, mais soyons réalistes, ce n’est que temporaire. Toute mon attention est focalisée sur le fait d’obtenir un résultat demain, je ne me projette pas plus loin. Nous avons encore pas mal de temps en championnat, pas mal de matches devant nous. Il n’y a pas beaucoup d’écart entre nous et le milieu de tableau, donc si nous pouvons faire quelques résultats ensemble, je suis sûr qu’on pourra commencer à viser plus haut, » a commenté le technicien qui n’a jamais dirigé d’équipe fanion. Première étape pour Ferguson et Everton, aujourd’hui face à Chelsea...