La fin de saison s’approche à grands pas et Everton va devoir plancher sur deux dossiers brûlants : André Gomes (25 ans) et Kurt Zouma (24 ans). Le premier cité a été prêté par le FC Barcelone aux Toffees l’été dernier, et le second par Chelsea. Les deux joueurs effectuent une saison probante sous les couleurs d’Everton. Titularisé à vingt-trois reprises en Premier League (un but marqué), Gomes renaît de ses cendres en Angleterre après un passage compliqué au Barça.

Zouma (vingt-quatre titularisations en Premier League) a retrouvé de son côté l’équipe de France cette saison. Présent en conférence de presse, l’entraîneur des Toffees Marco Silva a envoyé un message clair à ses deux joueurs. « Nous voulons essayer de garder André Gomes et Kurt Zouma. Les clubs concernés vont devoir gérer cela, et lorsque le moment sera venu, nous agirons, » a ainsi confié le technicien portugais.