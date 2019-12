Cela fait maintenant plus d’un an et demi que Lucas Digne a quitté le FC Barcelone pour rejoindre l’Angleterre et Everton. Depuis, le latéral gauche a fait ses preuves au point d’être élu joueur de la saison 2018-2019 par les supporters du club et d’être rappelé en Équipe de France par Didier Deschamps. Il est donc tout naturel pour les Toffees, bien que dans le mal en championnat avec leur 17e place, de vouloir prolonger le Français.

Selon les informations du Daily Mail, celui qui s’était initialement engagé jusqu’en juin 2023 pourrait très vite recevoir une offre de prolongation avec une hausse assez conséquente de son salaire. L’objectif étant de le convaincre de ne pas succomber aux différents prétendants qui pourraient se présenter au mercato hivernal. Qui plus est, l’ancien joueur du LOSC ou encore du PSG serait désormais estimé par son club à un montant supérieur à 80 millions d’euros.