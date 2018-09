En janvier dernier, l’ancien joueur d’Arsenal Theo Walcott était transféré à Everton pour plus de 22 M€. Depuis, l’attaquant anglais a marqué 5 buts et il est revenu auprès de Sky Sports sur son passage à vide.

« Je ne vais pas mentir, j’avais perdu l’amour du football pendant un petit moment. Mes performances étaient bonnes, mais je n’avais pas la chance de jouer. Marquer plus de 100 buts pour Arsenal est une grande réussite pour moi [...], mais c’était vraiment difficile de ne pas pouvoir rester dans l’équipe, parfois dedans, parfois dehors. Je voulais juste retrouver l’enthousiasme du football. Je ne pensais plus cela possible à Arsenal. »