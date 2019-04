Au lendemain de la victoire de Manchester City face à Brighton (1-0), Wembley accueillait la deuxième demi-finale de la FA Cup, doyenne des compétitions de football dans le monde. Après avoir mené 2-0, grâce à des buts de Matt Doherty (36e) et Raul Jimenez (62e), Wolverhampton s’est fait renverser par Watford. Entré en cours de jeu (66e), Gerard Deulofeu a réduit le score d’un sublime enroulé placé (79e), avant que Troy Deeney n’arrache le match nul à la 90e+4, sur penalty (2-2) ! En prolongations, Watford a pris l’avantage sur les Loups, grâce au doublé de Deulofeu (3-2, 104e).

Les Hornets retrouveront le stade de Wembley le samedi 18 mai prochain, pour tenter de décrocher une première Coupe d’Angleterre ! Actuel 10e de Premier League, Watford se qualifie au terme d’un match fou pour sa 2e finale de FA Cup, 35 ans après celle perdue face à Everton (2-0), en 1984 ! Les Hornets rejoignent des Citizens toujours en course pour un quadruplé historique (déjà vainqueurs de la Carabao Cup, en quarts de finale de la C1 face à Tottenham, 2e de Premier League avec un match en retard), qui disputeront leur 11e finale (5 victoires, 5 défaites).

Manchester City : Rotterham United (D2, 7-0), Burnley (5-0), Newport County (D4, 4-1), Swansea City (D2, 3-2), Brighton (1-0).

Watford : Woking (D6, 2-0), Newcastle (2-0), Queens Park Rangers (D2, 1-0), Crystal Palace (2-1), Wolverhampton (2-2, 3-2 a.p.).

