Au lendemain du succès du Real Madrid face à Valence (3-1), le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid s’affrontent au Stade Roi-Abdallah de Djeddah, en Arabie Saoudite, pour une place en finale de la Supercoupe d’Espagne, nouvelle version. Tenant du trophée et véritable roi de l’épreuve avec 13 titres, devant le Real Madrid et ses 10 titres, le Barça tentera de rejoindre les Merengues en finale, dimanche (19h).

Pour ce match, les deux techniciens n’innovent pas. Côté Barça, Ernesto Valverde s’appuie sur un 4-3-3 avec, en l’absence de ter Stegen, Neto dans le but. Une défense composée de Sergi Roberto, Piqué, Alba et la surprise Umtiti. Au milieu, les meilleurs sont alignés : Busquets, de Jong, Vidal. Devant, on ne change pas le trio Messi, Suarez, Griezmann. En face, Diego Simeone propose un 4-4-2, avec Oblak dans le but, une défense composée de Trippier, Felipe, Savic et Lodi. Au milieu, Angel Correa et Saul occupent les ailes, alors que le duo Herrera-Thomas est dans l’axe. Devant, João Felix et Alvaro Morata font la paire.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Vidal, Busquets, de Jong - Messi, Suarez, Griezmann

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Felipe, Savic, Lodi - Correa, Herrera, Thomas, Saul - João Felix, Morata