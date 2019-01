Le FC Barcelone a laissé filer Munir El Haddadi à Séville et ne laissera pas le poste vacant très longtemps. Ces derniers jours, Ernesto Valverde s’est laissé aller à une confidence : « [Munir] a pris une décision, le club a pris une décision, et ce que nous voulons, c’est une solution dans les meilleurs délais et, si possible, même dans cette fenêtre, c’est encore mieux ». Il est donc entendu que le Barça va se renforcer offensivement lors du mercato d’hiver. Et comme Ernesto Valverde l’a laissé entendre, la nouvelle recrue devra pouvoir être polyvalente et occuper les trois postes du front de l’attaque.

La liste des numéros 9 enclins à jouer les seconds couteaux en Catalogne est longue. Olivier Giroud, Fernando Llorente, Lucas Pérez, Cristhian Stuani, Álvaro Negredo, Luciano Vietto, Florin Andone, Alavaro Morata... Ce soir, la Cadena SER apporte un nouveau nom, qui semble tenir la corde. Il s’agit de l’attaquant international mexicain Carlos Vela (29 ans). Ancien joueur d’Arsenal, passé par Vigo, Salamanque, Osasuna ou la Real Sociedad, où il évolua pendant six saisons, il était au Los Angeles FC, en MLS, l’an passé. Auteur de 15 buts en 30 matchs sous les ordres de Bob Bradley, Carlos Vela est "un des noms" auxquels pensent la direction sportive du club, qui prévient que "ce n’est pas le seul", laissant entendre qu’il s’agit de l’une des options les plus sérieuses.