Ernesto Valverde est dans la tourmente après l’élimination du FC Barcelone en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid (3-2). Et beaucoup annoncent son éviction du club. Une situation difficile pour le technicien, d’autant plus que selon la RAC 1, les représentants du club auraient ces derniers jours rencontré Xavi à propos du poste d’entraîneur.

Selon Sport, le technicien espagnol est très touché par ce qui se dit sur son sort et apprend toute information le concernant par les médias. Un mal-être que le quotidien espagnol justifie également par le silence du club. En effet, aucun dirigeant barcelonais n’est venu échanger avec Ernesto Valverde au sujet de son avenir sur le banc. Voilà une situation qui se tend un peu plus. Un conseil d’administration se tiendra ce lundi et on pourrait en savoir un peu plus après celle-ci. Affaire à suivre.