Le début de saison du FC Barcelone est loin d’être réussi. Seulement septième de Liga, le club blaugrana a déjà connu deux défaites pour un match nul et deux victoires. Un bilan loin d’être brillant pour la bande d’Ernesto Valverde qui tentera de se relancer contre Villarreal ce mardi soir (rencontre à suivre sur notre live commenté). Pour ce match, Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe et son coach pourra donc compter sur lui.

Disposant d’un nouveau profil pour dynamiser une attaque en berne, Ernesto Valverde attend beaucoup de l’ailier français comme il a tenu à l’expliquer en conférence de presse : « Dembélé est un joueur capable de déséquilibrer l’adversaire et qui peut nous donner beaucoup de choses. Il a de la qualité et nous espérons qu’il démontrera tout son talent sur le terrain. » Après avoir alterné le chaud et le froid la saison dernière, Ousmane Dembélé sera particulièrement attendu au tournant.

