Vainqueur du match aller 1-0 à Old Trafford, le FC Barcelone accueille Manchester United pour le compte des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. A domicile, les Blaugranas se présentent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Le portier allemand peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Positionné en sentinelle, Sergio Busquet est épaulé par Ivan Rakitic et Arthur Melo. Enfin, Lionel Messi, Philippe Coutinho et Luis Suarez forment l’attaque catalane.

De son côté, Manchester United se présente dans un 4-3-3 avec David De Gea dans les buts. Le portier espagnol peut compter en défense sur Chris Smalling, Victor Lindelöf, Phil Jones et Ashley Young. Scott McTominay, Fred et Paul Pogba trouvent place au milieu de terrain. Enfin, Jesse Lingard, Marcus Rashford et Anthony Martial composent le trio d’attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Suarez, Coutinho

Manchester United : De Gea - Smalling, Lindelöf, Jones, Young - McTominay, Pogba, Fred - Lingard, Rashford, Martial