Depuis son arrivée à l’été 2017, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment marqué les esprits des supporters catalans. Le joueur de 22 ans a enchaîné les blessures et cette saison il n’a marqué qu’un but en 9 matches disputés. Un rendement loin d’être suffisant et qui est d’autant plus handicapant puisque le joueur n’est pas vraiment irréprochable hors des terrains. Pointé du doigt pour son hygiène de vie, il est désormais ciblé pour l’avoir laissé traîner.

En effet, sur les réseaux sociaux et plus précisément Instagram, l’ailier français a aimé un montage d’un compte fan où il porte le maillot de Liverpool. Un geste mal pris par les supporters du FC Barcelone contrairement à ceux des Reds. La situation est d’ailleurs empirée par la demi-finale de la dernière Ligue des Champions où Ousmane Dembélé avait vendangé une balle de 4-0 lors du match aller. Un but qui aurait pu changer les choses, aussi bien pour l’ancien Rennais que pour le FC Barcelone.