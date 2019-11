Demain est l’occasion d’un choc de Liga, entre l’Atlético de Madrid (5e) et le FC Barcelone (2e). Après avoir tenu la traditionnelle conférence de presse d’avant-match et dirigé l’entraînement matinal, Ernesto Valverde a annoncé le groupe qui se déplacera à Madrid pour affronter l’Atlético au Wanda Metropolitano, demain à 21h.

Nelson Semedo, Ousmane Dembélé, absent dix semaines, et Jordi Alba sont blessés, alors que Sergio Busquets est lui suspendu. Ernesto Valverde s’appuie sur Moussa Wagué, Carles Pérez et Ansu Fati. Chez les Français, outre Dembélé, Todibo n’est pas sélectionné. Umtiti et Lenglet accompagnent Griezmann, qui va faire son retour dans son ancien stade.

Le groupe du Barça :

Gardiens : Ter Stegen, Neto

Défenseurs : Piqué, Lenglet, Wague, Sergi Roberto, Umtiti, Junior Firpo

Milieux : Rakitic, Arthur, Aleña, De Jong, Vidal

Attaquants : Suárez, Messi, Griezmann, Pérez, Ansu Fati