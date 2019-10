Expulsé ce dimanche, après avoir bousculé un des arbitres assistants de Fiorentina-Lazio (1-2, 9e journée de Serie A) en toute fin de match (90e +7), alors qu’il avait déjà été remplacé, Franck Ribéry risque une grosse suspension. L’attaquant de la Viola a tenu à s’excuser ce lundi pour son comportement via ses réseaux sociaux.

« Je suis très mécontent pour hier soir, je m’excuse auprès de mes partenaires, du coach, des supporters. Je demande pardon, aussi, à M. Passeri, parce que j’étais très nerveux et déçu à la fin du match et j’espère qu’il pourra comprendre mon état d’esprit. J’aimerais toujours être sur le terrain et aider mes partenaires, parce que je suis venu ici à Florence pour cette ville et pour ce club. Et j’attends que la Fiorentina ait droit à plus de considération, comme d’autres clubs peuvent l’avoir, pour le grand travail que nous faisons chaque jour tous ensemble », a-t-il posté sur Twitter. Son message sera-t-il entendu ?