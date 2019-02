Après la belle victoire de l’OM contre Amiens hier (2-0), où Mario Balotelli et Florian Thauvin ont chacun inscrit un but, ce dernier est revenu sur la situation de son compère italien en attaque. « Ça fait un moment qu’on est potes, depuis cet été on discute beaucoup. Si j’essaye de le convaincre de rester plus longtemps à l’OM ? Vous savez, ça ce n’est pas de mon ressort, a indiqué Thauvin en zone mixte. Moi je fais le maximum pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Honnêtement, on n’en a pas encore parlé pour le moment. Pour l’instant il a l’air de se sentir bien, il faut que ça continue comme cela. »

Marseille aurait en tout cas bien besoin que Balotelli prolonge son contrat, lui qui pourrait être le « grand attaquant » que le club attendait tant (il a déjà inscrit trois buts en quatre rencontres sous ses nouvelles couleurs). Pour l’instant, le bail du Transalpin à l’OM expire en juin prochain.