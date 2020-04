Face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, les instances européennes du football n’ont eu d’autre choix que de suspendre ou reporter leurs compétitions. L’Euro 2020 a ainsi été repoussé d’une année et aura lieu durant l’été 2021. La plus prestigieuse des compétitions et sa petite soeur ont elles été suspendues jusqu’à nouvel ordre en attendant d’avoir le feu vert des autorités compétentes pour reprendre leurs droits.

Pendant ce temps-là, Football Manager, pour lequel Foot Mercato vous a donné les clés de la réussite, a simulé la fin de la campagne 2019-2020 de la C1, comme le rapporte le Mirror outre-Manche. Manchester City, qui n’a jamais dépassé le dernier carré en vrai, a triomphé en écartant le Bayern Munich (2-1) en finale. Ce scénario du jeu de management de sport est évidemment fictif et avait pour but de redonner un peu de piment aux fans de football. Si l’édition en cours devait reprendre, une telle affiche en finale serait en tout cas envisageable. Pour rappel, les hommes de Pep Guardiola, se sont imposés sur la pelouse du Real Madrid (2-1) alors que le Bayern a écrasé Chelsea à Stamford Bridge (3-0), en 8es de finale aller.