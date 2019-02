Il y a quelques jours, les médias allemands annonçaient que la sensation de la Bundesliga Luka Jovic (14 buts en 19 matches) s’était mis d’accord avec le FC Barcelone. Cependant, si on connaissait l’intérêt du Real Madrid ou du Bayern Munich, un nouveau club entrerait dans la danse pour l’attaquant serbe... C’est ce qu’annonce Bild. En plus de ces trois cadors européens, Chelsea serait très intéressé par le profil de l’international serbe et souhaiterait l’attirer pour remplacer Olivier Giroud, en fin de contrat cet été. Ainsi, il serait la cible prioritaire et une offre de 45 M€ aurait déjà été transmise.

Le fait que le FC Barcelone ait recruté Frenkie de Jong, mais aussi que le club catalan suivrait Matthijs de Ligt pourrait jouer en la faveur des Blues selon le média. Interrogé par Sportbuzzer, le Serbe a répondu à l’intérêt des grands clubs européens. « Je suis honoré, bien sûr, de voir de si grands clubs s’intéresser à moi, mais pour le moment, je suis heureux d’être ici à Francfort et je m’y sens bien. Pour le moment, Francfort est ma priorité absolue », a ainsi déclaré le principal intéressé. On pourrait bien assister à une lutte pour Luka Jovic cet été !