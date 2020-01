Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea l’été dernier, Frank Lampard a fait des choix forts. Le technicien anglais a notamment lancé des jeunes comme Tammy Abraham ou Mason Mount, mais il a aussi écarté des joueurs tel qu’Olivier Giroud. Et en défense, l’ancien milieu de terrain a également eu du travail, surtout côté gauche. Depuis plusieurs matches, le coach de 41 ans se passe des services de Marcos Alonso et préfère faire jouer Emerson. Pas forcément séduisant, l’Italien a même parfois été remplacé par César Azpilicueta, habituellement placé de l’autre côté.

Les Blues ont donc un petit problème concernant le poste de latéral gauche, et ces derniers pourraient se renforcer à ce poste cet hiver. Et d’après les informations du Mirror, le club anglais serait fortement intéressé par David Alaba, aujourd’hui au Bayern Munich. Le média britannique explique même que Chelsea pourrait proposer environ 70 millions d’euros pour recruter l’international autrichien, actuellement sous contrat avec la formation bavaroise jusqu’en juin 2021. Mais il va désormais falloir convaincre le joueur de 27 ans et surtout les dirigeants bavarois, alors que Hansi Flick, l’entraîneur du Bayern, a lui été clair en conférence de presse : « il n’est pas à vendre. Il ne m’a rien dit à ce sujet (sur le fait de partir, ndlr). »