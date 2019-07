Après la Ligue 1, la Liga NOS, la Premier League et la Liga, Giannelli Imbula (26 ans) va peut-être découvrir un cinquième championnat majeur cet été. Selon les informations du Corriere dello Sport, le milieu de terrain, toujours sous contrat avec Stoke City jusqu’en juin 2021, intéresse Bologne.

L’ancien Marseillais figure sur la short-list de l’écurie italienne, en compagnie de Pedro Obiang (27 ans, West Ham) et Nicolas Dominguez (21 ans, Vélez Sarsfield). Pour le quotidien italien, il représente toutefois « une solution à risque », puisque son transfert définitif coûterait très cher et son dernier passage en prêt au Rayo Vallecano (22 matches, 1 but) n’a pas déchaîné les foules...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10