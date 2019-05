Titulaire en début de saison au Séville FC, Guilherme Arana a totalement disparu des radars depuis plusieurs mois (sa dernière apparition remonte au 2 février dernier), lui qui n’entre plus dans les plans de l’entraîneur Joaquín Caparrós.

Comme l’indique UOL Esporte, l’arrière-gauche brésilien de 22 ans devrait partir cet été, et il a déjà plusieurs prétendants en Ligue 1 (Lyon et Bordeaux) et en Serie A (AC Milan, Sampdoria et Bologne). Sous contrat jusqu’en 2022 en Andalousie, Arana pourrait également repartir dans son ancien club des Corinthians (D1 brésilienne), qui cherche à le faire revenir.