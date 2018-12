Si l’En Avant de Guingamp a repris espoir dans sa mission maintien après la victoire sur la pelouse de l’AS Monaco samedi dernier (2-0), le club breton devra se renforcer cet hiver pour atteindre leur objectif. Et ils se sont déjà affairés au recrutement de renforts, avec le retour d’Alexandre Mendy et l’arrivée de Johan Larsson. Néanmoins, selon le coach guingampais Jocelyn Gourvennec, le mercato est loin d’être terminé, comme il l’a déclaré dans les colonnes du journal Ouest-France.

« On avait dit qu’on voulait un joueur par ligne. Ce qui signifie qu’on pourrait encore recruter un défenseur et un milieu. On est assez fourni sur le plan offensif. C’est plus un milieu relayeur, polyvalent, capable de jouer à deux ou à trois que l’on recherche. On a de bons joueurs, mais à peu près tous dans le même registre. Il faut, donc, qu’on équilibre ça en fonction des opportunités qui se présenteront. Guingamp a toujours su se montrer très réactif grâce à sa bonne santé financière, et au contexte et à l’environnement qui sont très sains ici. » Ça risque donc de fortement bouger du côté du Roudourou.