Mamadou Niang, Habib Beye, Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mathieu Valbuena. Les ex-joueurs de l’Olympique de Marseille ont rendu hommage à leur ancien président Pape Diouf, décédé ce mardi à 68 ans. Hatem Ben Arfa est venu ajouter son nom à cette longue liste avec un message spécial.

Celui qui évolue désormais au Real Valladolid a publié une vidéo de Pape Diouf sur Instagram, dans laquelle l’ancien dirigeant olympien explique sa vision de la vie. Ces mots sont ancrés en Hatem Ben Arfa comme il l’explique dans son message. « Pape, tu as été un homme avec qui, valeurs et humanité prenaient tout leur sens. Tes mots résonnent encore en moi. Tu laisseras une trace de ton passage dans ce monde où les plus jeunes pourront s’inspirer de toi », a-t-il notamment écrit.