Après les incidents qui se sont déroulés avant le match de Ligue Europa opposant Arsenal au FC Cologne - où des centaines de supporters du club allemand ont tenté de forcer les barrières pour entrer sans ticket - l’UEFA a inculpé les deux clubs.

Comme l’indique Sky Sports, les deux clubs font face à cinq accusations : quatre pour Cologne (dont comportement perturbateur des supporters et lancer de feux d’artifice) et une pour Arsenal (escaliers bloqués).

Cologne and Arsenal have been charged by Uefa following crowd control problems at the Emirates https://t.co/e663QM3BSb pic.twitter.com/jfyVV7lWj0

