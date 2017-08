Entre les dossiers Alexis Sanchez et Alex Oxlade-Chamberlain, plus d’éventuels arrivées et départs, Arsenal est sur le pont en cette fin de mercato. Arsène Wenger doit notamment gérer le cas du jeune Jeff Reine-Adelaide (19 ans), arrivé en 2015 à Londres. Le Français né en 98 attise les convoitises. Il y a quelques jours, L’Équipe parlait d’un intérêt de Nantes.

Selon nos informations, le milieu de terrain tricolore a aussi une belle cote en Angleterre. Bolton discute afin d’obtenir un prêt de Jeff Reine-Adelaide. Une option qui pourrait convenir aux Gunners puisque le jeune homme poursuivrait sa progression au pays en Championship. Affaire à suivre...