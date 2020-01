L’affaire Bruno Guimarães, le milieu de terrain de la sélection olympique brésilienne et de l’Athletico Paranaense, est encore loin d’être conclue. En effet, l’Olympique Lyonnais et le club brésilien ont trouvé un accord de principe à hauteur de 25 M€ plus 20% à la revente. Un contrat de quatre ans et demi attend le joueur entre Rhône et Saône.

Oui, mais voilà, depuis le transfert de Renan Lodi en 2019, l’Atlético Madrid dispose d’une option sur le transfert. Selon nos informations, les Matelassiers ont fait la même offre que l’OL et elle a aussi été acceptée. La décision est maintenant entre les mains du joueur.