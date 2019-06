Une page se tourne à l’Olympique de Marseille cet été. Rudi Garcia s’en est allé. Un entraîneur qui n’a pas vraiment compté sur Aymen Abdennour, un élément qu’il avait pourtant fait venir il y a deux ans alors que le Tunisien était en route pour aller signer au Zénit Saint-Pétersbourg. Une gestion assez étrange de la part de l’ancien coach de l’AS Roma. Malgré des mois difficiles dans la cité phocéenne, l’Aigle de Carthage est toujours resté positif et professionnel de l’avis de tous. Ce, alors qu’il n’a pas joué avec l’équipe fanion du club en 2018-19 lui qui a disputé quelques rencontres avec l’équipe réserve.

Après un prêt de deux ans à Marseille, Aymen Abdennour va donc retourner au FC Valence cet été 2019. Mais à un an de la fin de son contrat (il est lié au club ché jusqu’en 2020), un départ est plus que probable pour le défenseur âgé de 29 ans. D’après nos informations, des écuries espagnoles, italiennes, russes et turques, dont les noms n’ont pas filtré, se sont renseignées à son sujet. Ce qui est certain, c’est qu’Aymen Abdennour est prêt et très motivé à l’idée de repartir de l’avant, lui qui n’a jamais vraiment compris pourquoi il était mis de côté à l’OM.

