L’Olympique de Marseille n’a désormais plus que 4 jours pour dégoter un avant-centre, voire plus de joueurs si c’est encore faisable. Le dossier de l’attaquant reste prioritaire et Andoni Zubizarreta ne chôme pas. Selon nos informations, l’offre de l’OM pour Vincent Aboubakar a été formulée ce week-end et s’élevait à 15 M€.

Le FC Porto réclame plus d’argent et serait prêt à céder à 20 M€, et ce, même si Sergio Conceição compte sur lui. Selon le communiqué paru lors de l’achat du joueur, la clause libératoire s’élève à 50 M€ pour l’international camerounais. Sous contrat jusqu’en 2018, l’attaquant de 25 ans serait très intéressé à l’idée de rallier l’OM.