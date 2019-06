À 28 ans, Moussa Marega est au sommet de sa carrière à Porto. Il faut dire qu’il enfile les buts comme les perles aussi bien en Liga NOS (33 buts en 58 matches de championnat) qu’en Ligue des Champions ou il a terminé troisième meilleur buteur de la compétition cette saison avec le FC Porto (6 buts), à égalité avec Cristiano Ronaldo et Sergio Agüero, excusez du peu.

Alors, forcément, un buteur de ce calibre est très courtisé sur le mercato. Si son profil plaît beaucoup en Angleterre où plusieurs clubs sont interessés, l’OM et plus particulièrement Andoni Zubizarreta lorgnent l’ancien joueur d’Evry et d’Amiens. Le directeur sportif olympien a même sondé le terrain auprès du club portugais. Selon nos informations, Moussa Marega plaît beaucoup à André Villas-Boas qui connaît bien le joueur. Seul problème et il est de taille, l’indemnité de transfert réclamée par le club lusitanien, de l’ordre de 30 M€. À ce prix là, c’est injouable pour le club phocéen. Sauf rallonge incroyable accordée par Frank McCourt, le futur de l’international malien devrait s’inscrire du côté de la Premier League, où Liverpool et West Ham l’ont inscrit en bonne position pour renforcer leur attaque cet été...

