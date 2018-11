Toulouse possède, on le sait, un centre de formation très performant. Issa Diop, parti briller à West Ham, et Alban Lafont, titulaire à la Fiorentina, en sont deux récents exemples. Issu comme eux de l’académie toulousaine, Adil Taoui, semble lui aussi promis à un bel avenir. Passé professionnel cet été, le jeune attaquant de 17 ans, qui évolue tantôt en réserve tantôt en U19 (2 buts et 1 passe décisive) depuis le début de la saison, attend sa chance avec le groupe d’Alain Casanova.

Mais elle tarde à venir. Et la situation n’a pas échappé aux admirateurs du jeune international tricolore U16 (8 sélections, 3 buts). Selon nos informations, Manchester City et Tottenham sont déjà prêts à passer à l’action en janvier. Ils envisageraient même de formuler des offres concrètes, de l’ordre de 5 M€, au TFC pour le brillant droitier, sous contrat jusqu’en juin 2021.