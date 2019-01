Véritable révélation en Suisse, Souleyman Doumbia (22 ans) est le latéral gauche qui monte. Fraîchement appelé en sélection de Côte d’Ivoire, le joueur formé au PSG attise les convoitises en France et en Europe, notamment du fait d’un profil très recherché, à savoir un latéral gauche rapide, technique et qui percute.

Si Schalke 04, Wolfsbourg et Hoffenheim et quelques clubs anglais s’étaient intéressés à lui, la fusée ivoirienne devrait finalement revenir en France par la grande porte. Selon nos informations, c’est le Stade Rennais qui est en excellente position pour le recruter. Admirateur du joueur depuis plusieurs semaines, le club breton, qui cherche un latéral gauche, a décidé de passer la seconde ces derniers jours et le transfert pourrait même être bouclé d’ici le milieu de la semaine puisque les différentes parties se sont déjà rencontrées. Les Grasshoppers Zurich devraient récupérer 3 M€ dans l’opération.